Reddito di Cittadinanza se perdi il lavoro per colpa dell’intelligenza artificiale

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’intelligenzapuò creare ancora più disoccupazione rispetto a quanto ci sia oggi. Cambiadie non solo. La rivisitazione deldi, con tanto di abolizione, è stato un cavallo di battaglia del Governo presieduto da Giorgia Meloni. Da gennaio 2024 il sussidio varato dall’ex premier grillino Giuseppe Conte verrà di fatto smantellato. Addiodida gennaio 2024 – ilovetrading.itDal primo gennaio 2024 le famiglie che hanno al proprio interno un minore, un over 60, un disabile o un invalido civile, potranno richiedere la Garanzia per l’inclusione. Per accedere al sostegno economico il componente che lo richiede dovrà essere residente in Italia da almeno cinque anni (di cui gli ultimi due continuativi), ...