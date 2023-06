Red Bull | Horner sereno | Mercedes è migliorata ma resta a 23'

(Di lunedì 5 giugno 2023) Settantuno punti di vantaggio nel mondiale Piloti sul primo inseguitore "non Red". Centotrentacinque punti di margine nel mondiale Costruttori . Ventiquattro secondi di distacco nell'arco di 56 ...

Settantuno punti di vantaggio nel mondiale Piloti sul primo inseguitore "non". Centotrentacinque punti di margine nel mondiale Costruttori . Ventiquattro secondi di distacco nell'arco di 56 giri nell'ultima gara vinta. Numeri, relativi alla posizione die ...A Barcellona, nel 2016, Helmut Marko decise di metterlo in macchina sullaal posto di Daniil Kvyat anticipando una mossa di mercato che sarebbe comunque arrivata a fine anno. Diciamo che ...Max Verstappen conquista la sua quarantesima vittoria in carriera a Barcellona , proprio dove aveva fatto il suo esordio con, vincendo al primo tentativo. L'olandese, dopo la partenza, ha controllato la sua gara, tagliando il traguardo con un vantaggio di ventiquattro secondi su Lewis Hamilton , qualcosa di ...

I passi avanti della monoposto evoluta sono evidenti nel gap rimediato a fine gara. Horner tuttavia sottolinea il distacco ancora ampio. La Ferrari Ha reso al di sotto delle previsioni ...La Formula 1 quest’anno sta diventando un vero e proprio monologo firmato da Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha ingranato fin da subito la marcia giusta e si sta costruendo una leadership ...