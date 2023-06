(Di lunedì 5 giugno 2023) Per gli appassionati dispaziali, c'è una nuova data da segnare: il 30 maggio 2023. In quell'occasione, un numero senza precedenti di 17si trovava contemporaneamente in. ...

Ilè stato stabilito durante l'attracco della navetta Shenzhou alla Stazionecinese Tiangong. Nel momento in cui si verificò questo evento, erano le 8:30 del mattino in Italia. Anche ..." Peggy daWhitson, 63 anni, non è estranea alle estenuanti e complesse missioni spaziali. Astronauta NASA in pensione e ora direttrice del voloumano per Axiom, era l'astronauta ......è ora la prima donna comandante di una missioneprivata, conseguimento che si aggiunge alla sua precedente splendida carriera in NASA, la prima donna comandante della ISS ed ilper il ...

Record spaziale, 17 persone in orbita bassa Global Science

Per gli appassionati di record spaziali, c'è una nuova data da segnare: il 30 maggio 2023. In quell'occasione, un numero senza precedenti di 17 persone si trovava contemporaneamente in orbita bassa.Uno scienziato sostiene di aver rallentato il proprio invecchiamento del 20% dopo aver vissuto per circa 100 giorni sott'acqua. Joseph Dituri, 55 anni, ufficiale della Marina in pensione, ...