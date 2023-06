Real Madrid | pronti 100 milioni per Kane | le ultime

Il, dopo l'addio di Benzema, è alla ricerca di un nuovo attaccante e avrebbe già preparato un'offerta per Kane Il, dopo l'addio di Benzema, è alla ricerca di un nuovo attaccante e ...La stagione delsi è conclusa con un pareggio al Bernabeu con l'Atletico Bilbao (1 - 1). L'occasione perfetta per salutare Benzema che ha deciso di intraprendere una nuova avventura calcistica. Quasi ...L'Inter credo arrivi a 57, lo stesso numero di City e. Il problema è che se i campionati nazionali riducono le partite, poi non è che diminuisce il numero complessivo di partite. Per ...

Il difensore del Real Madrid, libero a parametro zero dal 30 giugno, è già stato contattato e piace parecchio ai nerazzurri anche se ha 33 ...Gli insulti a Vinícius Júnior, giocatore del Real Madrid CF, da parte dei tifosi valencianisti hanno acceso i riflettori su un problema sociale che riguarda la vita di tutti i migranti. Oxfam Intermón ...