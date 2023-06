Forse non tutti infatti sanno cheha una discendenza particolare: il re è un lontano parente del principe del XV secolo noto come Vlad l'Impalatore, che ispirò il personaggio prima letterario e ...Leggi anche › ReIII fa le valigie e se ne va in vacanza (da solo) in› ReIII non è l'uomo più ricco dell'Inghilterra: è al 263esimo posto Ivar Mountbatten: 'A ...... dunque ho dei legami con la Romania ', aveva dettoquando era ancora principe. E così, come primo viaggio da sovrano ha scelto come meta proprio la, la regione romena terra d'...

Re Carlo in Transilvania (senza Camilla), il sovrano discende dal vero conte Dracula e ne va molto fiero ilmessaggero.it

