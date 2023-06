Rapito | Fausto Russo Alesi e Barbara Ronchi | Lavorare con Bellocchio è un momento di grandissima crescita

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 giugno 2023) Intervista a, nel cast di, film di Marcoche racconta la storia vera di Edgardo Mortara: gli attori interpretano i genitori del bambino. In sala.sono due degli attori di maggior talento che possiede il cinema italiano: e finalmente se ne accorgono anche i premi. Lei, fresca di David di Donatello per l'interpretazione in Settembre, lui nominato - sempre ai David - proprio per il ruolo del Cossiga tormentato e in preda alle allucinazioni in Esterno Notte di Marco. Presentato sempre a Cannes un anno fa, il regista ora ha portato al festival francese un nuovo film, ...