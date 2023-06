Ranking Atp | in due si giocano la vetta | crollo per Sinner

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nella prima settimana del Roland Garros molte sono state le sorprese e i risultati, ovviamente, hanno inciso anche sulla classifica generale PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Finita la prima settimana del Roland Garros, ora si entra nel vivo del torneo. Con i primi due quarti di finale già designati, oggi si svolgeranno gli Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Wta È terminata la prima settimana del Roland Garros 2023, un torneo che fino ad ora ha regalato tantissime sorprese. Da un lato vediamo la parte alta con ancora i principali protagonisti ...La sua prestazione attira l'attenzione di Yevgeny Kafelnikov, il primo russo numero 1 del mondo nella storia del. "Entro tre anni " ha commentato " Alcaraz sarà numero 1". Gliene basterà ...Il numero 48è stato battuto in quattro set dal russo Karen Khachanov, numero 11 dele del seeding parigino, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 1 - 6, 6 - 4, 7 - 6 (9 - 7)...

Jannik Sinner può uscire dalla top-10 del ranking ATP I rischi al Roland Garros e le proiezioni di classifica OA Sport

Esce dalla Top Ten un Felix Auger Aliassime sempre più in crisi. In Top 20 Best Ranking per Tommy Paul e Lorenzo Musetti che approfittano del crollo in classifica di Rafael Nadal (dovuto ...Jannik Sinner è uscito prematuramente dal Roland Garros 2023, venendo sconfitto in maniera inattesa dal tedesco Altmaier al secondo turno. Il tennista italiano ha concluso anzitempo la propria avventu ...