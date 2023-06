Rally di Sardegna 2023 - La terra dove le auto volano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Lepossono volare? La risposta è sì. Perché alItalia di(qui trovate i risultati), i campioni del WRC non conoscono la forza di gravità; o meglio, insieme al tempo è soltanto un altro avversario da sfidare. Ovviamente, con l'acceleratore a tavoletta. Vetture da corsa che sembrano ottovolanti: danzano e giocano nelle speciali, con dislivelli repentini che sembrano montagne russe. Salti lunghi quasi 50 metri e alti 2, affrontati a più di 170 km/h, sono all'ordine del giorno. Beh, sì, lepossono volare. Una gara di durata. Mai come quest'anno laha riservato degli incredibili colpi di scena, con la classifica generale risolta solo nelle ultime battute. Il merito, o la colpa, va ai frequenti temporali che hanno caratterizzato il weekend e mescolato le carte in tavola. Un ...

La Guardia di Finanza è stata presente alla ventesima edizione del prestigioso evento mondiale "Rally Italia Sardegna 2023" in programma dal 1 al 4 di giugno, con un suo spazio espositivo allestito all'interno dell'area promozionale di piazza Crispi ad Olbia. Dopo un secondo piazzamento nel rally del sabato, condizionato dal maltempo, Jacopo Cerutti. Toyota conquista un prezioso podio nel Rally di Sardegna 2023 e Kalle Rovanpera allunga nella classifica mondiale, grazie al terzo posto ed anche al successo nella Power Stage. Quarto posto per Evans.

Mucca travolta da un'auto durante il Rally Italia Sardegna Olbiapuntoit

Toyota conquista un prezioso podio nel Rally di Sardegna 2023 e Kalle Rovanpera allunga nella classifica mondiale, grazie al terzo posto ed anche al successo nella Power Stage. Quarto posto per Evans. Medaglia d'argento per il pilota di Olgiate che, insieme al navigatore Luca Beltrame, ha sfidato le strade - e il maltempo - della Sardegna a bordo della Skoda Fabia RS.