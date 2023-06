Rajwa | sposa senza tacchi… e per il ricevimento sceglie il made in Italy

(Di lunedì 5 giugno 2023) Quello tra Al Hussein eal Saif era il royal wedding più atteso dell’anno: le aspettative sono state ampiamente superate. L’erede al trono di Giordania, primogenito di re Abdullah e della regina Rania, hato la 29enne saudita davanti a 140 ospiti illustri al palazzo Zahran di Amman. Una cerimonia emozionante, seguita da unadegno di… un futuro re. Com’è scontato, tutti erano curiosi di vedere il wedding dress die degli invitati: ecco i dettagli., altezza reale in pianelleal Saif e Al Hussein durante il ritoBellissima e statuaria,al Saif è già stata indicata dai fashionisti come la Kate Middleton del Medio Oriente. Lei, che un giorno sarà Regina, non poteva che indossare un abito nuziale degno di tale titolo. E’ stato ...

Il vestito è una creazione di Elie Saab, lo stesso brand scelto daAl Saif per il suo abito da. Per il ricevimento serale Kate ha optato per un abito glitter in oro rosa di Jenny Packham,...La, 29 anni, era n un abito bianco firmato Elie Saab Bridal, mentre Rania di Giordania era in un lungo abito nero Haute Couture A/W 2022 - 23 Dior, con gonna scampanata e bustier ...... come quelle del recente matrimonio del principe Hussein di Giordania con la borghese saudita... Chi ancora silo fa a un'età sempre più avanzata, magari quando già sono venuti i figli . Tra ...

Rajwa Al Saif, il beauty look da sposa (indimenticabile) della nuova principessa di Giordania Vanity Fair Italia

Sta facendo il giro del Web un video in cui il principe, alle nozze di Hussein di Giodania con Raiwa Al Saif, appare chiaramente infastidito dalla moglie e le fa segno di darsi una ...La sposa Rajwa, 29 anni, era n un abito bianco firmato Elie Saab Bridal, mentre Rania di Giordania era in un lungo abito nero Haute Couture A/W 2022-23 Dior, con gonna scampanata e bustier arricchito ...