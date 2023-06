(Di lunedì 5 giugno 2023) Gustose le scene a, e in altre sedi Rai, in cui si vede il tipico sinistrese da tivvù pubblica modello Usigrai che si lagna: «È arrivata l?onda nera e io come mi...

...è favorita per sostituire Lucia Annunziata alla domenica pomeriggio (per Francescosi apre ... Il giornalista è approdato intra mille polemiche proprio dopo aver lasciato la direzione del ......di tanti clamori - non c'è affatto il fuggi fuggi di quelli di sinistra dallache cambia ma chissà se davvero e quanto. LE ORIGINI Sane origini democristiane del Sud quelle di Francesco, ...dovrebbe invece andare l'approfondimento del lunedì in seconda serata, spazio ... poi messo in panchina da Maggioni e pronto a un reintegro dopo una causa vinta con laper inoperatività. ...

Rai, da Giorgino a Pionati: a Saxa Rubra torna la Balena Bianca. L’esercito di ex Dc guidato da Sergio ilmessaggero.it

A un mese dalla presentazione dei palinsesti in Rai, scoppia il caso Marco Damilano. Tra le altre voci, il possibile ritorno di Francesco Giorgino a uno spazio di approfondimento pre-serale in onda su ...Il conduttore de Il cavallo e la torre è finito nel mirino del leader della Lega. I casi Fazio-Annunziata arrivano in Commissione Vigilanza ...