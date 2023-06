Rai | chi ' scippa' lo studio a Fabio Fazio? Spoiler | né Paolo Bonolis | né Alessandro Cattelan

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 5 giugno 2023) In Rai siamo di fronte a un'autentica rivoluzione: chi ci sarà doponel suo? A quanto pare né, né. Scopriamo chi ha 'to' la location La Rai nell'ultimo mese ha modificato tutte le carte in tavola. In primo luogo ci sono state le dimissioni dell'amministratore delegato Carlo Fuortes. Dopodiché, sono arrivate diversi altri fulmini a ciel sereno. Oltre a Lucia Annunziata che ha deciso di non condurre più il format della domenica Mezz'Ora in Più su Rai 3, c'è anche qualcun altro che ha reso 'orfano' il terzo canale della televisione di Stato: il presentatoreper anni è stato la colonna portante della ...