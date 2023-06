Raffaella Carrà | in un box i 45 giri del periodo 1970 e 1971

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 5 giugno 2023) ROMA –. Un nome così potente capace di far scaturire suggestioni, immagini, ricordi ed emozioni, semplicemente pronunciandolo. Un nome sensazionale. Proprio come era lei. Ed è proprio con questo spirito che quest’anno sarà totalmente all’insegna della musica die della sua fenomenale carriera. Dal 26 maggio con l’uscita dell’esclusivo cofanetto “. Gli anni RCA – I singoli” (Sony Music), un box in tiratura limitata e numerata a 500 copie, con all’interno 5 vinili 7’’ 45, per la prima volta colorati e con copertine fedelmente riprodotte. Il cofanetto sarà disponibile unicamente sullo Store Sony Music. Nel cofanetto sono contenuti i primi cinque singoli di...