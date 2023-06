Quarant' anni fa l' esordio del ' Cina' Ovvero Roberto Baggio

I l giorno è il 5 giugno, l'anno il 1983.fa, secchi. È l'ultima di campionato, Serie C1, girone A. Lo stadio è il Menti di Vicenza e sì, c'è, il palo che dalla tribuna ostruisce la vista e costringe gli spettatori - quando l'...... leggo sui giornali che Paolo Bonolis ha lasciato intendere che è arrivato al capolinea di quella tv popolare che lui giostra da oltree che da qui a poco farà 'altro'.Come Banca daa servizio delle Pmi italiane, siamo perfettamente consapevoli dell'importanza di un settore, quale quello della produzione di biciclette, che genera sempre più impatti ...

"Siamo testimoni, non protagonisti". I 40 anni di vita dal fronte di ... Inside Over

ospitare al massimo poco più di 51 mila persone, ma oltre 3 mila posti in realtà non sono realmente disponibili. Al 30 aprile 2023 i detenuti presenti nelle carceri del nostro Paese erano circa 56,7 m ...Un incontro e la Messa con De Donatis, a San Giovanni in Laterano, per ricordare l’anniversario del ripristino del ministero in diocesi operato dal cardinale Poletti nel novembre 1982. Oltre 160 gli u ...