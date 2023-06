Quando l' elettronica suona geniale

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 giugno 2023) E' l’ultimo grande classico della musica contemporanea, un lampo di creatività umana nell’era delle canzoni di sottofondo che escono dal radar delle orecchie e della memoria in poche settimane. Random Access Memories, il capolavoro dei francesi Daft Punk che quest’anno compie dieci anni, e che viene celebrato con una riedizione arricchita da 35 minuti di musica inedita, non è soltanto un disco bellissimo. Si tratta, infatti, di un manifesto senza tempo, un puzzle magico popolato da artisti straordinari, suoni, effetti speciali, citazioni subliminali voci robotiche, e voci umane, come quelle eteree dei bambini che intonano a loop «you’re home, hold on, if love is the answer», nel brano Touch, del pioniere italiano della disco music Giorgio Moroder, che in una manciata di secondi racconta la nascita della musica da dancefloor o dell’astronauta Gene Cernan a bordo dell’Apollo 17 che, nel ...