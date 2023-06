"Quando ero bambino la tv non era stata inventata". La gaffe su Rai1 col Papa

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il programma preferito delda? Non esiste, perché non c'era la tv: simpatico scambio di battute tra Lorena Bianchetti e il Santo Padre in tv

Erano decisioni in cuicompletamente coinvolta. Ci sono molte donne che si sono sentite ... Ma, visto che non esiste pubblicità negativa… 'mia moglie mi ha letto l'articolo', ha ...Sono uscita dalla solitudine nella qualepiombataho conosciuto l' associazione ' Hikikomori Italia Genitori onlus' . Perché, poi, il problema non è così palese; non è che c'è un figlio ...Poi,ho iniziato ad allenarmi a gennaio,estremamente motivata, come mai prima d'ora In questo periodo sto iniziando con l'esperienza che mi porto dietro e con la giusta freschezza." ...

Maria Grazia Cucinotta: «Quando ci provavano ero terrorizzata, pensavo solo “uscirò viva da questa stanza”» ilmessaggero.it

Il programma preferito del Papa da bambino Non esiste, perché non c'era la tv: simpatico scambio di battute tra Lorena Bianchetti e il Santo Padre in tv ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...