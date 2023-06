Quagliarella | tributo di Napoli a questo immenso Campione

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 giugno 2023) Fabio. Undella nostra Terra. Ieri è stata la sua ultima gara in carriera. All'ingresso in campo, Decibel Bellini: "E' tornato un grandeazzurro, è tornato Fabio". Fabio ha salutato i tifosi. Ha ricevuto una targa sotto la Curva A. Ed è stato impossibile, per lui e per tantissimi/e, trattenere le lacrime. Proprio nello stadio della sua squadra del cuore. Nella Curva A, questa dedica: "Di Partenope figlio orgoglioso, dal passato beffardo al presente glorioso, sulla nostra maglia il tuo sudore impregnato, dalla tua gente non sarai mai dimenticato. Grazie Fabio". Grazie Fabio,. Hai portato in alto nel mondo la nostra Terra. A cura di Alessandro Cardito