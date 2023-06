(Di lunedì 5 giugno 2023) Il presidente russo Vladimirnon ha per ora inuncon il cardinale Matteo, emissario di Papa Francesco per l'iniziativa di pace per l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce ...

Il presidente russo Vladimirha per ora in programma un incontro con il cardinale Matteo Zuppi, emissario di Papa Francesco per l'iniziativa di pace per l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ...... anche se finoravi sono prospetti\ve chiare. Molto dipende anche dall'evoluzione della guerra russa in Ucraina, delle mosse di Erdogan e di Vladimir, perché sono molti e vari gli interessi ......potrebbe incontrare il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il presidente Vladimir. ... il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, aveva sottolineato chesi sarebbe ...

Putin non ha in programma un incontro con Zuppi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il presidente russo Vladimir Putin non ha per ora in programma un incontro con il cardinale Matteo Zuppi, emissario di Papa Francesco per l'iniziativa di pace per l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce d ...Possono essere utilizzati in guerra per dirottare i bombardamenti nemici, e un'azienda che li produce sta facendo grandi affari ...