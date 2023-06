Putin | il patrimonio tenuto segreto dalle società offshore e dai finti matrimoni | ecco l' eredità per le figlie e l?ex moglie

(Di lunedì 5 giugno 2023) Fine 2003,si sta preparando per la sua prima rielezione a presidente. La fase attiva delle ostilità in Cecenia sta volgendo al termine e Mikhail Khodorkovsky, fondatore e leader...

... nel 2008, ben prima della sua relazione con la figlia non riconosciuta di. Dalle mail hackerate di Shamalov è emerso che il matrimonio tra Shamalov e Katerina Tikhonova si è svolto nella ...Ma che negli atti ufficiali l'unione tra i due non è mai stata registrata, tant'è che l'ex genero di- come verificato dai giornalisti di Proekt - risultava "celibe". Un aspetto che, come ...Vanno dallo psicologo per l'ansia e l'ospedale dei Vip crea il bunker L'icona portafortuna e il braccio di ferro tra la Galleria Tretjakov e: no al trasferimento della Trinità di Rubliov L'...

Putin, il patrimonio tenuto segreto dalle società offshore e dai finti matrimoni: ecco l'eredità per le figlie ilmessaggero.it

Fine 2003, Putin si sta preparando per la sua prima rielezione a presidente. La fase attiva delle ostilità in Cecenia sta volgendo al termine e Mikhail Khodorkovsky, fondatore e ...Usando “prestanome e società offshore straniere", affermano gli autori dell'inchiesta, il leader russo ha accumulato possedimenti ...