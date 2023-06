Pulizia dei fondali | volontari della Lega Navale e Fipsas a lavoro VIDEO

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Trentaalsu circa 10 imbarcazioni e altrettanti subacquei impegnati a cercare di rimuovere daii rifiuti trovati.E’ in estrema sintesi quanto avvenuto in quattro ore di, a partire da questa mattina alle otto, nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Santa Teresa e lungomare di Salerno all’altezza di Piazza Cavour che ha ospitato, in occasionegiornata mondiale dell’ambiente, un’azione dia deipromossa dalladi Salerno e dalla, la federazione italiana pesca sportiva. Sedie, piccoli rifiuti, qualche pneumatico tubi di grondaie e quanto il cattivo tempo può aver riversato a mare nei ...

È capitato, dopo aver terminato un'estenuante, di ritrovare nella porzione di spiaggia pulita poche ora prima della spazzatura". La delusioneturisti stranieri Nonostante il maltempo ...É il commento disgustato di alcuni turisti francesi a Marsala alla vistarifiuti in spiaggia ... 'Questa non è una novità perché se non ci fosse il servizio didella città ogni mattina ..."E' essenziale investire nelle infrastrutture, nellacorsi d'acqua e nella ristrutturazione della rete idrica, per ridurre i rischi di inondazioni - afferma Roberta Siliquini, presidente ...

Rapallo: pulizia dei marciapiedi, arriva mezzo di ultima generazione Liguria24

Da oggi, lunedì 5 giugno la torre campanaria alta 55,20 metri della Basilica di San Frediano è aperta ai visitatori. L’ingresso è all’interno della chiesa. Con una porta posta al termine della navata ...La spiaggia di Mondello è ricoperta di rifiuti, nonostante manchino pochi giorni all'inizio della stagione estiva. Turisti e abitanti della zona ...