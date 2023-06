Puglia | maltempo | allerta per temporali anche domani Protezione civile | previsioni meteo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di, martedì 6 giugno, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne dellacentro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Da isolate a sparse,a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli sui restanti settori dellacentro-settentrionale.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper...

... Basilicata, Lazio, Marche, Molise,, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. . Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo gialla pere rischio piogge ...Meteo prossimi giorni, fino a martedìal Centro - Nord. Peggiora poi in Sicilia Entrando ...in Piemonte ha provocato pesanti danni alle coltivazioni cereali e orticole mentre allauna ...Intervento da 2 miliardi, Giani e il trauma Toscana: 'Dopo alluvione '66 abbiamo lavorato: ...in Piemonte ha provocato pesanti danni alle coltivazioni cereali e orticole mentre inuna ...

Maltempo, allerta gialla per il 5 giugno: rischio temporali in Puglia La Gazzetta del Mezzogiorno

Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna, su gran parte della Puglia e sul restante territorio dell’Emilia-Romagna. Questo è quanto indicato nell'ultimo avviso diramato.Le piogge intense, persistenti e prolungate hanno favorito l'insorgere della distruttiva fitopatologia Foggia – Vigneti irrimediabilmente danneggiati nel Foggiano, in provincia di Bari e nel Tarantino ...