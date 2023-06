Psicologo a scuola | presidi Andis favorevoli ma “non dovrebbe occuparsi solo delle situazioni di criticità”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 5 giugno 2023) In merito all'intervista rilasciata ieri a "Il Messaggero" da Giuseppe Valditara, in cui il ministro dell'Istruzione e del Merito è tornato a parlare dell'assistenza psicologica nelle scuole, l'(Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) ricorda di essersi espressa sul tema già nel settembre del 2021 in occasione della presentazione della Proposta di Legge Carelli “Istituzione della figura professionale delloscolastico nelle scuole di ogni ordine e grado”. L'articolo .