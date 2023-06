Promuove comportamenti illegali Roma Pride | Regione Lazio revoca patrocinio

(Di lunedì 5 giugno 2023) Sulin programma nella Capitale sabato 10 giugno si scatena la bufera. Laha comunicato ufficialmente di volerre ilperché la manifestazionerebbecome l'utero in affitto. «Lain data odierna ha provveduto are ilalla manifestazione denominata '2023'. La decisione si è resa necessaria e inevitabile a seguito delle affermazioni, dei toni e dei propositi contenuti nel manifesto dell'evento intitolato "Queeresistenza", consultabile pubblicamente sul sito della kermesse. Tali affermazioni violano le condizioni esplicitamente ...

... la firma istituzionale della Regione Lazio 'non può, né potrà mai, essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovereillegali, con specifico riferimento alla pratica ...La firma istituzionale della Regione Lazio non può, né potrà mai, essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovereillegali, con specifico riferimento alla pratica del ...La firma istituzionale dell'ente 'non può, né potrà mai, essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovereillegali , con specifico riferimento alla pratica del ...

Roma Pride, Regione Lazio revoca il patrocinio: 'Nessun sostegno a chi promuove utero in affitto' TGLA7

La firma istituzionale "non può essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali", dice una nota della Pisana. Le reazioni dell'opposizione e la soddisfazione d ...Secondo il Roma Pride dietro alla revoca c'è l'associazione Pro Vita. La Regione Lazio revoca il patrocinio alla manifestazione Roma Pride 2023. Anche se la Giunta del Lazio “ribadisce il proprio impe ...