Promossi e bocciati in Serie A I nostri voti

(Di lunedì 5 giugno 2023) AGI - Il campionato diA si è chiuso ieri con una ultima appendice: lo spareggio salvezza, da disputarsi domenica prossima in campo neutro, tra Spezia e Verona. Chi perde scenderà in B assieme a Cremonese e Sampdoria. Per il resto, andranno in Champions il Napoli tricolore assieme a Lazio, Inter e Milan. Atalanta e Roma, rispettivamente quinta e sesta, giocheranno in Europa League, mentre la Juventus, al settimo posto, prenderà parte alla Conference League (Uefa permettendo). E ancora: la Supercoppa Italia 2024 (nuovo format) vedrà in campo Napoli, Inter (che ha battuto la Fiorentina in Coppa Italia), Lazio e la stessa Viola. Ma la stagione calcistica, quest'anno particolarmente anomala con l'interruzione di un mese e mezzo per i Mondiali in Qatar, ha ancora due importantissimi appuntamenti in agenda: mercoledì la Fiorentina, a Praga, sfiderà il West Ham nella ...