(Di lunedì 5 giugno 2023), la piattaforma di posta elettronica di Microsoft, sta riscontrando deidi accesso,in, da diverse ore. Ala suite Microsoft 365 che include i software Word ed Excel, attualmente inaccessibili per centinaia di migliaia di utenti in tutto il mondo. L’azienda americana, interpellata via Twitter dagli utenti, ha fatto sapere: “Grazie per aver portato il problema alla nostra attenzione. Siamo molto dispiaciuti per l’inconveniente causato e abbiamo informato il team competente. Stiamo lavorando per rimettere tutto in funzione il prima possibile. Apprezziamo la vostra pazienza”. A conferma del disservizio, la pagina internet che riporta lo stato di funzionamento delle applicazioni di Microsoft, indica cheè offline. Un ...

...violenza inaudita ed inopportuna la scenografia del teatro Ariston solo perché ha avuto... ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agitomotivi abietti o futili''. 'La ...Un paio di occasioniNew Rimini arrivano al secondo inning con le valide di Gabrielli e Cortesi, poi al terzo quando a basi piene è un doppio gioco a risolvere idel Fano. Al quinto la ...La pandemia è finita ma le difficoltàle supply chain no. L'instabilità geopolitica e il rialzo delle materie prime, sia energetiche che non, hanno creato non pochialle imprese, che devono fare i conti quotidianamente con l' ...

Problemi per Microsoft365, l’accesso ad Outlook (anche in Italia) è a singhiozzo da ore Il Fatto Quotidiano

Napoli per me è uno 'state of mind'. Uno stato d'animo, un'idea. Rappresenta molte cose: prima di tutto i migranti. I miei vicini in America erano napoletani. E poi Napoli è la flessibilità, ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...