Pride Month 2023 | #5 Elodie | “essere dalla parte giusta” | dal coming out della sorella a paladina dei diritti LGBTQIA+

Con l'arrivo delsi sono moltiplicate le iniziative dedicate al mondo arcobaleno. Molte società hanno deciso di avviare partnership con punti di riferimento del mondo Lgbt alla ricerca di nuovi segmenti di ...ha le sfumature pastello Non gli abituali colori accesi, ma una tavolozza di sfumature soft per le sneaker Marew in canvas, contraddistinte dall'iconica label arcobaleno del. Una capsule ...Maria De Filippi conquista un posto nella nostra rassegna sul2023 , tra i personaggi che con le loro parole (in questo caso scelte televisive) hanno manifestato la propria posizione in fatto di difesa dei diritti LGBTQIA+ .2023, #4 ...

Pride month: 6 fumetti Lgbtq+ per celebrarlo WIRED Italia

L'ultima trovata iper-progressista apparsa sul periodico britannico ha scatenato grandi polemiche in rete. E spuntano le prime campagne di boicottaggio ...NewTuscia – VITERBO – Il 24 giugno 2023 a partire dalle ore 18.00 si terrà a Pratogiardino “Lucio Battisti” di Viterbo la manifestazione Celebrate with pride, un’occasione per celebrare insieme il Pri ...