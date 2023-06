Prende 117 multe per non aver rispettato la ZTL | ma il giudice le annulla quasi tutte Il motivo è incredibile

(Di lunedì 5 giugno 2023) Che spavento ricevere nella cassetta postale decine e decine dida pagare. A Palermo un'automobilista ha ricevuto 117 contravvenzioni per essere entrata con la sua auto in un'area Ztl senza il ...

Consegnate in ritardo Ora il giudice del tribunale di Palermo, Emanuela Piazza, ha accolto parzialmente il ricorso della donna, perché delle multe Entra con l'auto nella zona Ztl senza il pass e riceve 117 multe dal Comune di Palermo. Il giudice del tribunale del capoluogo siciliano Emanuela Piazza ha accolto parzialmente il ricorso di una donna che si era vista arrivare tutte quelle multe e ...

Che spavento ricevere nella cassetta postale decine e decine di multe da pagare. A Palermo un'automobilista ha ricevuto 117 contravvenzioni per essere entrata con la sua auto in un'area ...Una singolare storia arriva dal capoluogo siciliano, dove una donna ha conseguito una serie sproposita di sanzioni amministrative per la stessa infrazione. Ma alla fine il giudice le ha dato in parte ...