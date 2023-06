Pomezia | erba alta alla Selva di Pini e alla Sughereta | “invasi” anche i gazebo | “Sentieri impraticabili” FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 giugno 2023) SOSdeie, in generale, per tutta l’area della riserva naturale dellaletteralmente invasa dvegetazione. Sia i, compresi quelli nuovi realizzati recentemente dal Comune di, che soprattutto isono ai limiti della praticabilità e chi vi si “avventura” (è il caso di dirlo) teme chiaramente per la presenza di animali e insetti. Per questo adesso si chiedono interventi urgenti agli Enti competentiper ciò che riguarda il rischio incendi in vista dell’estate.deie ...