Polonia | Zanella Avs | ' indipendenza magistratura valore fondante Ue'

Ultimo'ora: Polonia: Zanella (Avs), 'indipendenza magistratura ... La Svolta

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Nel difficile cammino dell’identità europea oggi la Corte di giustizia dell’Unione ha stabilito un punto fermo. Condannando la Polonia per la sua riforma della giustizia ha ...