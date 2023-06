Poliziotta uccisa | il marito ha ascoltato l' omicidio alla radio del 113

(Di lunedì 5 giugno 2023) “Potrebbe essere mia moglie”, la prima reazione di Adalberto Montanaro dopo aver appreso la notizia della sparatoria di via Rosario Nicolò

Il femminicidio di Giulia, di Paola Romano,a Roma dall'uomo (e collega poliziotto) che non accettava la fine della loro relazione, di Monopoli, a opera di un uomo quasi novantenne, ...Il femminicidio di Giulia, di Paola Romano,a Roma dall'uomo (e collega poliziotto) che non accettava la fine della loro relazione, di Monopoli, a opera di un uomo quasi ...

Pierpaola Romano uccisa nel primo giorno di chemioterapia. Il suo assassino non accettava la fine della relazione RomaToday

"Potrebbe essere mia moglie": così il marito di Pierpaola Romano, la poliziotta di 58 anni uccisa a Roma a colpi di pistola nell'androne di casa, si è rivolto ai colleghi dopo aver appreso dalla radio ...“Potrebbe essere mia moglie”, la prima reazione di Adalberto Montanaro dopo aver appreso la notizia della sparatoria di via Rosario Nicolò ...