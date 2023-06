Polizia di Stato - In arrivo 32 Land Rover Defender

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 5 giugno 2023) Prosegue la partnership ultratrentennale tra ladie il gruppo Jaguar, con l'immissione in flotta di 32destinate ai Reparti Mobili. All'inizio degli anni 90, peraltro, fu proprio laa inaugurare il fortunato connubio con la: all'epoca, le vetture furono impiegate per le esigenze delle Questure e dei centri d'istruzione. Per l'ordine pubblico... e non solo. Le auto che perpetuano la tradizione sono le110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S MY22, nella versione a 5 porte con passo di 302 cm. Attualmente le prime dieci del lotto hanno concluso la personalizzazione presso gli allestitori e sono in distribuzione ai Reparti Mobili sul territorio nazionale: arriveranno, tra gli altri, in quelli di Torino, ...