Policoro | trovata la carcassa di un cane legato ad una boa e lasciato annegare “Gesto abominevole | troviamo il responsabile”

(Di lunedì 5 giugno 2023) È statoad una boa, con le zampe bloccate e legate tra loro, in modo da rendergli impossibile qualsiasi movimento: ilvittima delatroce, un setter, è poi morto per annegamento nel mar Jonio, a, in provincia di Matera, dove è stato ritrovato. Secondo le prime ricostruzioni, sul litorale attaccato alla boa sarebbe stato trovato anche un secondo laccio, e questo ha fatto pensare che presumibilmente lo stesso destino fosse previsto anche per un altro, di cui però – finora – non sembrano esserci tracce. Ladel setter è stata rinvenuta nei giorni scorsi dal canile die dall’associazione animalista Anta onlus. Dopo la denuncia presentata alle forze dell’ordine, i militari indagheranno per individuare il ...

Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto a, in provincia di Matera , a breve distanza dal ... le ricerche sono subito scattate e qualche ora dopo è statal'auto, nel parcheggio dell'...Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto a, in provincia di Matera , a breve distanza dal ... le ricerche sono subito scattate e qualche ora dopo è statal'auto, nel parcheggio dell'...

Policoro, trovata la carcassa di un cane legato ad una boa e lasciato annegare Il Fatto Quotidiano

La denuncia della Lega nazionale per la difesa del cane. Si teme per un possibile secondo animale, il cui corpo non è stato ritrovato. «Presentata una denuncia, chi sa parli» ..."Il colpevole non ha ancora un volto e un nome", l'appello della Lega nazionale per la difesa del cane Una scena raccapricciante quella che si sono trovati davanti agli occhi i primi intervenuti per c ...