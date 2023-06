(Di lunedì 5 giugno 2023) su Tg. La7.it - Governo controdei, o al contrario:deicontro governo, poco cambia. Oggi la partita è arrivata al punto decisivo. In aula alla Camera ...

... che contiene anche i due emendamenti che riguardano i poteri di controllo dei giudici sul, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La maggioranza insomma tira dritto, senza ascoltare le ...Il dubbio e' questo, non tanto che non si riescano a realizzare e utilizzare le risorse (del, ... Questa e' la grande: spendere bene i fondi e fare le riforme necessarie', ha aggiunto Bonomi. ...' Questo tono dinel dibattito sultra maggioranza e opposizione non lo comprendo perché c'è una continuità, tra i governi che si sono succeduti, nelle scelte sul. Dalla scelta di attivarlo a quella di ...

Pnrr: sfida aperta fra Corte dei Conti, Meloni e opposizioni TGLA7

In aula alla Camera dei Deputati, il ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo ha posto la questione di fiducia sul Decreto Pubblica Amministrazione, che contiene anche i due emendamenti che ...Consulenti capaci di dedicarsi solo a massimizzare i fondi europei e del Pnrr in favore delle imprese italiane, questa la proposta lanciata dal dott. Vincenzo Vinciguerra, Consulente ...