Pnrr | Occhiuto Fi | ' puntare su interventi diffusi per mettere in sicurezza Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu (Adnkronos) - "Il nostroha sempre avuto difficoltà a spendere nei tempi stabiliti le risorse assegnate dall'Europa per gli investimenti, e sempre si è fatto ricorso ai cosiddetti 'progetti retrospettivi', cioè alla rendicontazione –per il rimborso della Ce– di progetti non avviati con risorse comunitarie e considerati, appunto, coerenti con gli obiettivi. Ciò è avvenuto anche per ilnel corso del 2021-2022”. Lo dice il senatore di Forza Italia Mario. "Per investire al meglio i fondi del– prosegue - che sarà a breve rimodulato, bisogneràsu tantisul territorio che possano rispondere agli obiettivi complessivi fissati dal Piano rispetto alla transizione ecologica e alla necessità di fronteggiare il ...