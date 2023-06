'Velocemente ma senza fretta'. È il mantra che da mesi viene ripetuto dai tecnici del governo a chiunque chieda conforto sullo stato d'attuazione del. L'esecutivo, come hanno spiegato sia la premier Giorgia Meloni che il ministro degli Affari Ue Raffaele Fitto , farà tutto il necessario per non perdere un euro e lo farà nei tempi prestabiliti.... ma li vincola a riscontri ben precisi, che il nostro governo deve dare nei tempi e nei... Sul, dicono i portavoce della Commissione, sono in corso 'scambi costruttivi'. E anche Roma fa ...Non è che se tuil controllo della Corte dei Conti è una roba per cui c'è il fascismo. Diventa una roba per cui un minimo si riescono a spendere i fondi del, che questo governo non riesce ...

Pnrr, limiti ai controlli della Corte dei Conti: governo verso la fiducia. Vertice con le Regioni ilmessaggero.it

