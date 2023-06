Pnrr | la transizione energetica resta al palo L’Ue richiama l’Italia | “Da Roma nessuna proposta sul RepowerEu”

(Di lunedì 5 giugno 2023) “non ha ancora presentato il nuovo capitolo delda aggiungere al” nell’ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È quanto ha detto una portavoce della Commissione Ue precisando che “sono in corso contatti permanenti” con il Governo italiano. Il nuovo richiamo della Commissione Ue: “non ha ancora presentato il nuovo capitolo delda aggiungere al” La portavoce dela Commission Ue ha parlato di capitolo aggiuntivo alper utilizzare i 2,7 miliardi a disposizione delper accelerare ladal, precisando che deve trattarsi di “nuove misure e nuovi investimenti” e non di trasferimento di ...

La portavoce ha parlato di capitolo aggiuntivo alper utilizzare i 2,7 miliardi a disposizione dell'Italia per accelerare laenergetica dal RepowerEu, precisando che deve trattarsi ...... ovvero che rispecchiano i principi della doppiadigitale e ambientale. "La nostra ... "Le linee guida delsono cloud first. Oggi infatti se una Pubblica amministrazione desidera ...Gli interventi da fare Senza che intervengano in quattrini del, Utilitalia ha stimato in 4 - 5 ... " L'evoluzione industriale del comparto ambientale è un requisito necessario per la...

Blog | Scuola, la partita epocale che passa da bandi PNRR e ... Econopoly

Il nuovo richiamo della Commissione Ue: "L'Italia non ha ancora presentato il nuovo capitolo del RepowerEu da aggiungere al Pnrr".(ANSA) - BRUXELLES, 05 GIU - "L'Italia non ha ancora presentato il nuovo capito del RepowerEu da aggiungere al Pnrr" nell'ambito della revisione del piano. Lo ha detto una portavoce della Commissione ...