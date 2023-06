Pnrr | il piano del governo per salvare i fondi | si tratta su una «clausola»

Nelle casse dello Stato sono confluiti quasi 70 miliardi, 66,9 per la precisione. Ma che fine hanno fatto i soldi delÈ la relazione semestrale sullo stato di attuazione deldi ripresa e resilienza , la prima del governo Meloni, a svelare l'affanno della spesa. Che, nel meccanismo del Recovery, non ......aprire nuovi scontri con l'ex presidente della Bce dopo le tensioni affiorate sul dossier. Ma ... lanciata in pompa magna come strumento principe per il tracciamento dei contagi e finita pian..., Cassese: 'Controlli della Corte dei Conti sulNo a quelli preventivi e concomitanti' Ovvero entro agosto. Anche a costo di procedere a tappe forzate. Un'impostazione che oggi trasparirà ...

Fitto non la racconta giusta sulla Corte dei Conti e il Pnrr Pagella Politica

La mossa del governo per non rinunciare ai finanziamenti è quella di provare a dirottare i fondi sull’efficienza energetica. Il negoziato con Bruxelles: oggi, intanto, il governo pone la fiducia sul p ...Più o meno abbiamo capito che si tratta di un aiuto europeo alla ripresa economica e sociale dell’Italia dopo la pandemia ...