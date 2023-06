Pnrr | +Europa | ‘taglio asili nido è prova incapacità e miopia governo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) – ‘L’ipotesi di taglio di una parte dei fondi destinati alla realizzazione die scuole materne, che Meloni e Fitto sembrano voler negoziare a Bruxelles, sarebbe una sconfitta per l’Italia e soprattutto per le famiglie. Di fronte alle note fragilità dei comuni italiani di progettare e realizzare gli, soprattutto al Sud e nelle aree interne, Più Europa ha proposto già da settimane al governo di intervenire attraverso una centralizzazione degli interventi e magari anche con un’apertura ad aziende e terzo settore per integrare i progetti dei comuni cone scuole aziendali e no profit. Oggi invece il governo sembra intenzionato a chiedere solo una proroga di altri 3 mesi a Bruxelles per la presentazione dei progetti e poi il taglio dei fondi per quei ...