Pnrr | decreto controlli oggi alla Camera Dai vertici Inps e Inail fino a Tim | i dossier sotto i riflettori

(Di lunedì 5 giugno 2023) Per quanto riguarda l’operatore delle tlc, entro venerdì 9 sono attese le nuove offerte migliorative di Kkr, da un lato, e Cdp/Macquarie, dall’altra, per la rete

...oggi trasparirà chiaramente a Montecitorio quando verrà posta la questione di fiducia sul... 'è evidente che la preoccupazione di Palazzo Chigi non sia mettere subito a terra i fondi del..., continua la trattativa sul via libera alla terza rata Partiamo dal. Nonostante il ... Il termine delsulla nuova governance degli enti previdenziali andato in Gazzetta il 10 maggio e ...Oggi ilsulla Pubblica amministrazione, che contiene la norma che esclude il controllo 'concomitante' della Corte dei conti sull'attuazione del, approderà nell'aula della Camera e tutti ...

Pnrr e Corte dei conti, battaglia alla Camera sul decreto Pubblica amministrazione Il Tempo

«Velocemente ma senza fretta». È il mantra che da mesi viene ripetuto dai tecnici del governo a chiunque chieda conforto sullo stato d’attuazione del Pnrr.L’ostruzionismo di Pd, M5S e Avs se non già organizzato, è comunque atteso. Oggi il decreto sulla Pubblica amministrazione, che ...