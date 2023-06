(Di lunedì 5 giugno 2023) IlMeloni èverso i. Lo ha detto il leader M5s Giuseppea margine di una iniziativa. "Ilè in ritardo sull'attuzione del", dice. " Come pensano di ...

Il governo Meloni è insofferente verso i controlli. Lo ha detto il leader M5s Giuseppea margine di una iniziativa. "Il governo è in ritardo sull'attuzione del", dice. " Come pensano di risolvere il problema Eliminando il controllo concomitante della Corte dei conti". Un ...Leggi Anche, la Corte dei conti in assemblea contro l'emendamento al dl Pa che limita i ... comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, ovvero il provvedimento del governo1 che ha ...Parole in linea con quelle del leader M5s Giuseppe: 'È evidente che la preoccupazione di Palazzo Chigi non sia mettere subito a terra i fondi delma non essere disturbati e controllati su ...

Pnrr, Conte: Corte Conti Il governo è insofferente ai controlli Agenzia askanews

Il Movimento 5 stelle non si fida del Governo e torna all'attacca: "Perdere il Pnrr sarebbe uno schiaffo al Paese".Un controllo che "non è concepito per ritardare ma semplicemente per vigilare. Non soffrono i controlli. Questo controllo è un contemperamento necessario per ...