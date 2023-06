Pnrr | 1 | 7 milioni per il Bosco San Silvestro nella Reggia di Caserta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUne settecentomila euro di fondi delper la tutela deldi San, oasi verde di 76 ettari che fa parte del complesso monumentale delladi. E’ stata aperta infatti “la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione propedeutici alla tutela e salvaguardia delstorico e delle strutture architettoniche della Reale Tenuta di San”. L’intervento è inseritoMissione 1 del, che ha destinato alladiin totale venticinquedi euro per valorizzazione e salvaguardia di tutte le aree del Parco Reale; di questi fondi, 1,7di ...

