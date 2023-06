Plastica | il rapporto del WWF | “Italia fra i peggiori inquinatori del Mediterraneo”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Laha invaso il mondo e adesso, dopo alcuni decenni in cui ha abbondantemente ‘prosperato’, la Terra è nei guai. Si tratta infatti del solo materiale prodotto dall’uomo che possiamo trovare ovunque: nei suoli, nei fiumi, nell’aria, nel cibo. Se da un lato laporta benefici all’umanità, dall’altro il suo impatto su ogni essere vivente e habitat è sempre più devastante. I danni sono quasi irreversibili. Lo denuncia il WWF che in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, il 5 giugno, pubblica il nuovodal titolo: dalla natura alle persone. È ora di agire e chiede al Governono di andare oltre il riciclo dei soli imballaggi e di estendere la raccolta differenziata a tutti i prodotti indi largo consumo. Allo scopo di far crescere ...

... come il mondo puo' mettere fine all'inquinamento dae creare un'economia circolare', pubblicato prima del negoziato parigino. Ilindica soluzioni basate sulle 3 R: riuso (...... lasciando intendere che è venuto meno "ilfiduciario" con il 30enne, "sempre più ... oppure all'alba mentre carica in macchina due sacchi diuno dei quali sembra contenere degli ...... ha rilevato l'Unep nell'ultimodal titolo 'Chiudere il rubinetto: come il mondo può mettere fine all'inquinamento dae creare un'economia circolare'. Il potere del riciclo è ...

Inquinamento da plastica, secondo il Wwf: "Superato il limite planetario di sicurezza" La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...