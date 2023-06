Pizza XXL con bordi ripieni | è facile da fare e tutti ne andranno matti!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 5 giugno 2023) Laalta di questa ricetta è davvero formato super ed è speciale perché nel bordo nasconde un segreto: è golosamente ripieno! Chiaramente potete personalizzare gli ingredienti, intanto ecco come l’abbiamo realizzata noi.XXL con. Ricetta Vi servirà una teglia 40×30 cm. Ingredienti Farina di semola, 200 g; Farina 0, 300 g (4 cucchiai circa per il lievitino); Acqua tiepida, 300 g (150 g per il lievitino); Lievito di birra, 15 g (circa metà cubetto, per il lievitino); Sale, 10 g; Miele (o malto), 1 cucchiaio; Olio evo, 10 g. Farcitura e ripieno: Scamorza a dadini o tritata grossolanamente. Per ie per la base; Gorgonzola (dolce), fiocchetti (basta uno spicchio abbondante); formaggio fontina; parmigiano grattugiato q.b. Olio evo; Sale; Origano. Sugo di pomodoro se ...