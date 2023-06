Pippo Baudo compie 87 anni e la Techetechetè gli dedica una puntata

(Di lunedì 5 giugno 2023) Quandodiventò una star QN, pag. 26 Assemblaggio dei momenti da incorniciare della tv che fu, cavalcata tra personaggi del piccolo schermo e figure nobili della storia nazionale, rivista sfaccettata, commovente ed esilarante di immagini tratte dalla miniera delle Teche Rai, un archivio da oltre un milione di materiali dal 1954 ad oggi. Torna l’estate e torna, puntuale, l’appuntamento cult con: da mercoledì 85 puntatete ai big della tv, della canzone, del cinema e dell’intrattenimento, in onda alle 20.35 circa su Raiuno, tutti i giorni fino all’8 settembre. La primamercoledì non poteva che essereta anel giorno del suo 87° compleanno. Oltre sessant’di carriera alle spalle, decine di show, ...

... cantanti, e coppie famose tra cui Gigi Proietti, Enrico Montesano, Stefania Sandrelli, Emma, Renato Zero, Sofia Loren, Simona Ventura,, Carlo Conti, Fiorello, Ennio Moricone, Valeria ...Pio e Amedeo: 'Fabio Fazio poverino, va a guadagnare 10milioni su Nove' Fabio Fazio ringrazia: 'Un atto di gentilezza, ho apprezzato tantissimo' Mentana su Fazio e Annunziata 'Io credo ...È uscito per Feltrinelli "A pugni chiusi" di Massimo Recalcati. Se in tv e a teatro lo psicoanalista e saggista può fare un qualche effetto, quando si trovano abbandonati alla pagina scritta i suoi ...

Katia Ricciarelli, il mantenimento che Pippo Baudo gli da ogni mese ... Lineadiretta24

Assemblaggio dei momenti da incorniciare della tv che fu, cavalcata tra personaggi del piccolo schermo e figure nobili della storia nazionale, rivista sfaccettata, commovente ed esilarante di immagini ...Una persona buona, gentile, operosa e gentile ci ha lasciati, di Vincenzo Vita È scomparso il carissimo Elio Matarazzo, dopo un decorso velocissimo di quello che chiamiamo, con impacciata ritrosia, il ...