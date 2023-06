Petrolio e partnership tra sauditi e iraniani. Si muove il nuovo Medio Oriente

(Di lunedì 5 giugno 2023) Le parole di Shahram Irani, comandante della Marina iraniana, durante un programma televisivo della serata di venerdì 2 giugno, hanno attirato parecchia attenzione internazionale perché l’ufficiale di Teheran ha annunciato la possibilità di formare un’alleanza marittima con l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e altri Paesi del Golfo e asiatici (tra cui India e Pakistan). Quanto dichiarato è interessante perché si inserisce nel contesto in cui gli Emirati si sono ritirati da una coalizione per la sicurezza marittima guidata dagli Stati Uniti e l’Arabia Saudita sceglie di continuare a tagliare le produzioni petrolifere contravvenendo dialle richieste precedenti di Washington. Ossia, anche l’annuncio di Irani può essere inserito tra le nuove dinamiche nelle relazioni interne ed esterne del? Narrazioni e ...

... ma il Paese continua a dipendere fortemente dal Medio Oriente per il. Mantenere un ... Pechino si è impegnata molto per accrescere le dimensioni e l'ampiezza delle sueenergetiche, ...... il Paese asiatico ha dovuto fare un enorme lavoro dicon altre nazioni, in particolare con gli Stati Uniti, per aggirare l'ostacolo. Le materie prime critiche sono il nuovoEd è ...Famosa fu sul finire degli anni'90 lacon l'ONU della Nestlè per sponsorizzare l'...con la Standard & Poor's ove è possibile riscontrare il coinvolgimento delle multinazionali del...

Petrolio e partnership tra sauditi e iraniani. Si muove il nuovo Medio ... Formiche.net

Le parole di Shahram Irani, comandante della Marina iraniana, durante un programma televisivo della serata di venerdì 2 giugno, hanno attirato parecchia attenzione internazionale perché l’ufficiale di ...Il cartello dei produttori allargato alla Russia ha fissato a 40,46 milioni di barili al giorno la quota di estrazione per il prossimo anno, ma non sono ...