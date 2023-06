Pesce siluro del Po | cattura da record | un mostro di 285 cm FOTO e VIDEO

Leggi su cultweb

(Di lunedì 5 giugno 2023) La notizia delladi unnelle acque del Po, un esemplare della lunghezzadi 285 cm, arriva da Revere, nel mantovano. Anche i pescatori che l’hanno estratto dall’acqua dopo 43 minuti di lotta (per poi rilasciarlo) sono rimasti senza parole. Molti sul web l’hanno scambiato per ungatto, ma si tratta di un, simile per via dei barbigli, ma diverso nella forma.gatto di 285 cm pescato nel Po. pic.twitter.com/tY1jWRGAOb — ®evenant (@Redivivo ) June 5, 2023e rilascia nel Po undadi quasi 3 metri. Alessandro Biancardi lo cercava da 23 anni #ANSA pic.twitter.com/i3rZtDpcVP — Agenzia ...