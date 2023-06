Perché l’egoismo è una virtù

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il libro Ladelè fin dal titolo splendidamente scandaloso. Il pensiero della sua autrice lo è altrettanto ed è in contrasto profondo con tanta parte di quella che siamo abituati a pensare come “normalità”. Ma proprio per questo ci sfida con la sua potente lucidità, la sua implacabile forza e la sua stringente razionalità. Ladelè la raccolta di scritti in cui Ayn Rand spiega con chiarezza quelli che sono gli assi portanti del suo pensiero a partire dalla la vita del singolo uomo come fine e valore in sé. L’essenza dell’etica randiana sta nel fatto che “proprio come la vita è un fine in sé, così ogni essere umano vivente è un fine in sé, non il mezzo per i fini o il benessere degli altri.” L’uomo deve vivere per il proprio interesse “senza sacrificare se stesso agli altri né sacrificando ...