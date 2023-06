Perché l’acqua stagnante in Romagna richiede una vaccinazione

Leggi su facta.news

(Di lunedì 5 giugno 2023) di Anna Toniolo In seguito alle piogge eccezionali che hanno colpito alcune zone dell’Emilia-tra il 15 e il 17 maggio 2023 causando vaste alluvioni, molti danni e 15 vittime accertate, le autorità locali hanno organizzato sul territorio alcune giornate straordinarie dicontro il tetano. Questo servizio si è svolto in alcuni dei paesi alluvionati, dove il rischio di infezioni per via delera alto. In particolare le acque alluvionali «possono essere contaminate da reflui provenienti da sistemi fognari o da sostanze chimiche e da rifiuti agricoli o industriali con possibili impatti sulla salute» come spiegato dall’Ausl dellain un vademecum pubblicato il 26 maggio. Sul tema si sono diffusi alcuni filoni della disinformazione che mettevano in dubbio ...