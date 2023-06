“Perché ho detto no a Signorini” Rita Dalla Chiesa | rivelazione a sorpresa sul GF Vip

Leggi su tvzap

(Di lunedì 5 giugno 2023) Personaggi Tv. La neo deputatadurante un’intervista a TvBlog.it svela di essere stata contata da Alfonsoper partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip, ma di aver rifiutato.: “hono ad Alfonso” Nel corso della sua intervistaha confermato al giornalista di TvBlog.it di aver avuto, la scorsa estate, l’occasione di parlare con Alfonsoper entrare nella casa più spiata d’Italia, ma alla fine ha preferito declinare l’invito: “Ero solleticata dall’idea…Non mi sarebbe dispiaciuto, ma soffro di claustrofobia, non potevo stare in una casa che non ...