Perché Chiara Ferragnez e Fedez insistono sul “noi siamo come voi”? “Abbiamo già i nostri guai per condividere anche i vostri” | Aldo Grasso stronca The Ferragnez

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) “Ho troppo rispetto della mia noia“: cosìha liquidato la seconda stagione di The. Una frase che potrebbe valere per il 90% dei contenuti audio/video ma pure scritti. In questo caso il critico televisivo del Corriere della Sera dà voce (probabilmente) a molti tra coloro che hanno visto la seconda stagione della serie suFerragni etargata Amazon Prime. Tra approccio alla “In Treatment” (i due passano molto tempo da un analista) e la dimostrazione quasi ossessiva di essere una coppiatante, “casca l’asino”. Scrive: “A due star del web si chiede l’eccezionalità, quello che le nostre vite non ci sanno dare e invece la poetica del “noi...