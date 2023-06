Per fare la differenza | 100% di plastica riciclata La ricetta di Coca-Cola

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 giugno 2023) “Riciclami ancora”. È questo il messaggio che da alcuni anniha scelto di affiancare sulle etichette delle bottiglie agli iconici loghi. Non è un modo per non affrontare le proprie responsabilità, quanto un invito forte e convinto a tutti i nostri consumatori: lasi fa con il contributo di tutti. E non a caso “la” è una componente essenziale dell’ambizione globale di TheCompany, accanto all’obiettivo di rinfrescare con i nostri prodotti tutti coloro che ci scelgono nell’arco della giornata, che diventa tangibile attraverso il lavoro congiunto con i partner imbottigliatori. Da queste settimane abbiamo un motivo in più per rivolgerci ai consumatori ribadendo l’importanza del riciclo: dopo un percorso graduale ma focalizzato ...